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Mosimane sa stal staronovým trénerom JAR, nahradil Brossa
Skúsený tréner viedol JAR už v období medzi rokmi 2010 a 2012, vo funkcii vtedy skončil po neúspešnej kvalifikácii o postup na MS 2014.
Autor TASR
Johannesburg 1. septembra (TASR) - Novým trénerom juhoafrickej futbalovej reprezentácie sa stal Pitso Mosimane. Šesťdesiatdvaročný kouč nahradil na poste Belgičana Huga Brossa.
Vedenie Juhoafrickej futbalovej asociácie (SAFA) schválilo návrat Mosimaneho na reprezentačnú lavičku už pred 24 dňami, ale až teraz dotiahlo všetky detaily jeho príchodu. Skúsený tréner viedol JAR už v období medzi rokmi 2010 a 2012, vo funkcii vtedy skončil po neúspešnej kvalifikácii o postup na MS 2014.
Mosimane naposledy viedol iránsky Esteghlal. Bross sa pred mesiacom rozhodol po piatich rokoch rezignovať na post hlavného trénera Juhoafrickej republiky, aj napriek úspechu na tohtoročných MS. S tímom sa dostal do 16-finále, v ktorom prehral s domácou Kanadou. Informovala o tom agentúra AFP.
Vedenie Juhoafrickej futbalovej asociácie (SAFA) schválilo návrat Mosimaneho na reprezentačnú lavičku už pred 24 dňami, ale až teraz dotiahlo všetky detaily jeho príchodu. Skúsený tréner viedol JAR už v období medzi rokmi 2010 a 2012, vo funkcii vtedy skončil po neúspešnej kvalifikácii o postup na MS 2014.
Mosimane naposledy viedol iránsky Esteghlal. Bross sa pred mesiacom rozhodol po piatich rokoch rezignovať na post hlavného trénera Juhoafrickej republiky, aj napriek úspechu na tohtoročných MS. S tímom sa dostal do 16-finále, v ktorom prehral s domácou Kanadou. Informovala o tom agentúra AFP.