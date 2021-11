Moška o vypadnutí slovenského tímu: Smutné a nešťastné

Bratislava 4. novembra (TASR) - Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška vyslovil spokojnosť s vystúpením tímu SR na finálovom turnaji Billie-Jean Kingovej v Prahe. Obzvlášť vyzdvihol výkony Viktórie Kužmovej a Terezy Mihálikovej.



"Som veľmi rád, že dievčatá prekvapili, že Matejovi Liptákovi sa hráčky podarilo namotivovať na 120 percent svojich možností," povedal Moška. Víťazstvo Sloveniek 2:1 nad USA označil ako "historické": "Takýto tím sme vo Fed Cupe dávno nezdolali. Je to tenisová veľmoc. Víťazstvo je obrovským úspechom dievčat aj kapitána." Fakt, že postup slovenskému tímu do semifinále tesne ušiel, označil za "smutný a nešťastný".



Slovenky v C-skupine finálového turnaja najprv podľahli Španielkam 1:2 a následne v utorok zdolali rovnakým pomerom Američanky. Do semifinále sa však prebojovali iba víťazi štyroch skupín a už pred záverečným duelom "céčka" medzi Španielskom a USA bolo isté, že Slovenky skupinu nevyhrajú.