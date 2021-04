Moška verí, že deti a rekreační tenisti budú môcť súťažiť vonku

Bratislava 27. apríla (TASR) - Od utorka sa môžu vrátiť na tribúny fanúšikovia v zápasoch profesionálnych súťaží v piatich športových odvetviach. Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu verí, že uvoľnenie opatrení sa čoskoro dotkne aj "bieleho športu". Igor Moška by privítal, keby od 8. mája mohli deti, mládež a rekreační tenisti súťažiť vonku.



"V pondelok Slovenský tenisový zväz oficiálne požiadal Štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivan Husára o vyvinutie maximálnej snahy o to, aby sa najneskôr 8. mája povolilo súťaženie detí a mládeže, ale aj rekreačných športovcov vonku. Konkrétne v tenise nie je z epidemiologického hľadiska žiaden rozdiel medzi trénovaním a hraním súťažných zápasov. Preto nevidíme najmenší dôvod nespustiť súťaže detí, mládeže, ale i rekreačných športovcov," uviedol Moška pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.



STZ o svojej žiadosti informoval aj vládneho splnomocnenca pre šport Karola Kučeru. "Viem, že v posledných týždňoch sa neustále snaží presvedčiť vládu aj konzílium odborníkov o potrebe uvoľniť športové súťaženie pre deti, mládež i dospelých vo všetkých športoch, samozrejme v postupných krokoch, v nadväznosti na zlepšujúce sa dáta o vývoji pandémie. Pevne verím, že tento týždeň sa mu to podarí a už od 8. mája budeme môcť súťažiť (hoci aj bez šatní a spŕch, ale začneme). Keď môžu prísť diváci na zimný štadión, verím, že aj deti a mládež môžu vonku súťažiť, čo je oveľa menej rizikové," dodal Moška.