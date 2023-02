Moskva považuje za neprijateľný zákaz pre ruských športovcov na OH

Moskva 11. februára (TASR) - Výzva Ukrajiny na zákaz účasti ruských športovcov na olympijských hrách v Paríži je "neprijateľná", povedal v sobotu ruský minister športu Oleg Matycin. TASR informuje podľa správy AFP.



"Pokus diktovať podmienky účasti športovcov na medzinárodných súťažiach je absolútne neprijateľný," povedal Matycin. "Vidíme očividnú túžbu zničiť jednotu medzinárodného športu a medzinárodného olympijského hnutia."



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v januári oznámil, že hľadá "cestu", ktorá by ruským a bieloruským športovcom umožnila účasť na OH 2024 v Paríži pod neutrálnou vlajkou. Ukrajina a niekoľko ďalších krajín tento postup kritizovali.



Prezident MOV Thomas Bach označil výzvy Ukrajiny na bojkot hier za odporujúce "zásadám, za ktorými stojíme". Prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok zopakoval svoje výzvy a povedal, že "samotná prítomnosť predstaviteľov teroristického štátu je prejavom násilia a bezprávia".



"Bolo by lepšie organizovať šport v rámci krajín a urobiť všetko pre to, aby sa šport stal veľvyslancom mieru a staval mosty medzi národmi," povedal v sobotu Matycin.



Severské a niektoré východoeurópske krajiny už naznačili, že sa pridajú k prípadnému bojkotu.