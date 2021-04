Mosnár a Spišák povedú Spišskú Novú Ves aj v extraligovej sezóne

Spišská Nová Ves 25. apríla (TASR) - Hokejistov HK Spišská Nová Ves povedú aj v sezóne 2021/2022 hlavný tréner Miroslav Mosnár s asistentom Róbertom Spišákom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Mosnár prišiel do Spišskej Novej Vsi v januári 2021, keď na poste hlavného trénera nahradil práve Spišáka. Ten sa posunul na pozíciu asistenta. Spoločne doviedli tím k víťazstvu v Slovenskej hokejovej lige (SHL) a návratu Spišskej Novej Vsi do extraligy po dvanástich rokoch. "Po rokovaniach s vedením klubu sa rozhodli zotrvať na svojich pozíciách aj pre budúcu sezónu. S oboma sme podpísali ročné kontrakty. Držíme im palce pri budovaní kádra," uviedol klub na facebooku.



Pre 52-ročného Mosnára pôjde o druhé pôsobenie v najvyššej slovenskej súťaži v pozícii hlavného trénera. V ročníku 2019/2020 viedol hráčov HC Nové Zámky, no v januári 2020 ho vedenie klubu odvolalo.