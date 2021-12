Mosnára potešilo šesťbodové víťazstvo, Bokroš: Som veľmi nahnevaný

Spišská Nová Ves 28. decembra (TASR) - Trénera hokejistov HC GROTTO Prešov Ernesta Bokroša nahneval výkon svojich zverencov v zápase na ľade Spišskej Novej Vsi. Po stretnutí neskrýval rozčarovanie z výkonu ofenzívy, domáci tréner Miroslav Mosnár naopak ocenil silu, ktorú ukázalo jeho mužstvo. V zápase tímov s tromi víťazstvami po sebe predĺžili úspešnú sériu Spišiaci po víťazstve 4:2.



Oba tímy chceli v regionálnom 46. kole predĺžiť víťaznú sériu, no aj tretí vzájomný zápas sa skončil víťazstvom Spišskej Novej Vsi. Tá mala pred stretnutím náskok jedného bodu pred Prešovom, po utorňajšom zápase už odskočila na rozdiel štyroch a priebežne je na 5. mieste extraligovej tabuľky. "Bol to šesťbodový zápas. Nehrali sme to, čo sme si predstavovali. Prešov bol húževnatý súper. Na konci zápasu sme sa dokázali presadiť. Ukázalo sa, že naše mužstvo má svoju silu a som rád, že sme vyhrali tento ťažký zápas," uviedol tréner HK Spišská Nová Ves Miroslav Mosnár.



Prešovčania prehrali so Spišskou Novou Vsou aj v prípravnom období na Tatranskom pohári (3:5) a zdá sa, že im tento súper nesedí. Domácim podľahli nielen na góly, ale aj na strely (26:41), čo rozhnevalo trénera Bokroša: "Som veľmi nahnevaný a sklamaný z dnešného výsledku a výkonu mojich hráčov. Upozorňovali sme ich po tom, čo sme v Spišskej prehrali predošlé dva zápasy. Súpera sme si preto dobre zanalyzovali. V defenzíve sme pokyny ešte ako-tak splnili, ale aby sedem útočníkov na bránku ani nevystrelilo na bránku, z toho som sklamaný. Rozhodlo práve to, že sme dnes v ofenzíve vôbec nič nespravili. Spišskej sme to dnes veľmi uľahčili. Mrzí ma, že si domov nevezieme žiadne body."



Prešovčania v zápase viedli 1:0 aj 2:1, ale nádejné skóre stratili. Na 2:2 vyrovnal v 2. tretine Branislav Rapáč po tom, čo sa zorientoval v skrumáži okolo brankára Nikitu Bespalova. Pre toho sa zápas následne skončil po zranení prepustil miesto Romanovi Petríkov. "Nerozumiem tomu, že takto dovolíme zraniť nášho brankára. Dovolili sme im snáď desaťkrát buchnúť do nášho brankára, dali nám z toho gól a ešte nám ho zranili. To nevyčítam domácim hráčom, ktorí boli len dôrazní. Vyčítam to svojim zverencom. Som preto dvojnásobne nahnevaný. Už dávno som taký nebol," poznamenal Bokroš.