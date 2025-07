Mosquera pricestoval do Londýna a je blízko prestupu do Arsenalu

Londýn 15. júla (TASR) - Španielsky futbalový obranca Cristhian Mosquera je blízko prestupu z Valencie do Arsenalu. Účastník júnových ME hráčov do 21 rokov na Slovensku v utorok pricestoval do Londýna, aby v anglickom klube absolvoval lekársku prehliadku.



Dvadsaťjedenročný stopér si v uplynulej sezóne pripísal 41 štartov v drese Valencie. Na uplynulom európskom šampionáte odohral tri zápasy vrátane úvodného stretnutia proti Slovensku (3:2).



Arsenal má v najbližšom období angažovať aj útočníka Noniho Maduekeho z Chelsea, pripomenula agentúra DPA. Tím už posilnili stredopoliari Christian Nörgaard a Martin Zubimendi či brankár Kepa Arrizabalaga.