Moss inšpiroval aj Hamiltona, jeho rekord na Mille Miglia žije navždy

Londýn 13. apríla (TASR) - Sir Stirling Moss si viackrát vyslúžil označenie najlepšieho jazdca, ktorý nikdy nezískal titul majstra sveta F1. Brit zomrel v nedeľu vo veku 90 rokov po dlhej chorobe a jeho úmrtím odišiel jeden z najväčších motoristických symbolov. Inšpiroval mnohých nasledovníkov vrátane krajana a šesťnásobného svetového šampióna Lewisa Hamiltona.



Moss skončil v rokoch 1955 až 1961 štyrikrát na druhom mieste celkového poradia F1, tri razy obsadil tretiu pozíciu. Zvíťazil na šestnástich veľkých cenách zo 66, na ktorých štartoval. V roku 1955 ako prvý Brit v histórii triumfoval na domácej VC v Aintree. "Chodil ako pretekár, rozprával ako pretekár, vyzeral ako pretekár a nastavil latku, ktorú podľa mňa od konca jeho kariéry nikto neprekonal," povedal trojnásobný majster sveta Jackie Stewart.



Veľká Británia je suverénne na čele historickej tabuľky v počte prvenstiev v F1. O devätnásť titulov sa postaralo desať jazdcov, ostatné krajiny sa pýšia nanajvýš troma šampiónmi. "Odštartoval kariéry všetkých britských pilotov, ktorí sa neskôr stali majstrami sveta. Jemu to, nanešťastie, nebolo dopriate," povedal Damon Hill, šampión z roku 1996. Okrem neho, Stewarta a Hamiltona sú na zozname Graham Hill, Jim Clark, Jenson Button, Mike Hawthorn, James Hunt, Nigel Mansell a John Surtees.



V rokoch 1955 až 1957 sa Moss musel v celkovom hodnotení zakaždým skloniť pred mentorom, priateľom, ale aj veľkým rivalom Juanom Manuelom Fangiom z Argentíny. "Je dôležité, aby sme oslávili výnimočný život úžasného muža. Pochádzame z rozdielnych pomerov, no sadli sme si a naša vášeň pre motoršport z nás spravila priateľov. Som naozaj vďačný, že som s ním prežil vzácne momenty," povedal pre portál BBC Hamilton. Ten zažil podobné sklamanie ako jeho vzor v roku 2007, keď na záverečnej VC v brazílskom Sao Paule, neďaleko hrobu svojho ďalšieho hrdinu Ayrtona Sennu, nezískal premiérový titul o jediný bod. Vynahradil si to o rok neskôr v ďalšom dramatickom finiši.



Ďalší päť trofejí (2014, 2015, 2017, 2018, 2019) pridal Hamilton v službách Mercedesu a s nemeckou značkou sa spája aj najväčší triumf Mossa. Kým Fangio dosahoval úspechy predovšetkým na veľkých cenách, Brit bol nesmierne všestranný jazdec, naprieč všetkými kategóriami vybojoval 212 víťazstiev. To najslávnejšie na legendárnych pretekoch Mille Miglia v roku 1955. Za volantom automobilu Mercedes-Benz 300 SLR so spolujazdcom Denisom Jenkinsonom absolvoval takmer 1600 kilometrov po talianskych cestách za 10 hodín, 7 minút a 48 sekúnd. "Hneď po štarte som išiel na plný plyn. Keď som dostihol nejaké auto, tešil som sa, ale neuvedomoval som si ešte celkový význam, lebo je to naozaj veľká vec do životopisu. Nepochybne je to moje najväčšie víťazstvo. Neviem si predstaviť iné auto, ktoré by mi umožnilo dosahovať také rýchlosti, akými sme išli," spomínal Moss na súťaž, kde zdolal aj Fangia, približne s 30-minútovým rozdielom.



Moss mal pri triumfe na Mille Miglia priemernú rýchlosť okolo 158 kilometrov za hodinu. Preteky boli natoľko nebezpečné, že na úzkych cestách musel manévrovať zľava doprava a sprava doľava, aby odohnal divákov ďalej od kraja. Naposledy sa podujatie konalo v roku 1957 a už nie je možné, aby sa uskutočnilo na verejných komunikáciách. Mossov rekord zostane v platnosti navždy. "Stirlingova kariéra je spätá najmä s jeho športovým duchom. Nie je prehnané tvrdiť, že už nikdy neuvidíme niekoho ako on," dodal Toto Wolff, riaditeľ tímu Mercedes.