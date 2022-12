Most vyhral v dohrávke 11. kola na palubovke Michaloviec 30:27

MOL liga - dohrávka 11. kola:

MŠK Iuventa Michalovce - DHK Baník Most 27:30 (12:17)



Najviac gólov: Kompaniecová 7/2, Dvorščáková 6/3, Popovcová, Kohučová a Wollingerová po 3 - Cholevová 9/1, Stříšková 5, Andrýsková a Holanová po 4. Rozhodovali: Haščík a R. Sivák, vylúčenia: 2:4, ČK: 52. Kolovská - 52. Cholevová, 7m hody: 6/5 - 1/1



Michalovce 20. decembra (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce prehrali v dohrávanom šlágri 11. kola MOL ligy doma s Baníkom Most 27:30. Most si upevnil druhú priečku v tabuľke so stratou jedeného bodu na lídra zo Šale, Iuventa je piata.