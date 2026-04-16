Moták je novým trénerom Čechov, Rulíka nahradí po majstrovstvách sveta
Motákovým asistentom bude Pavel Gross, trénerom brankárov Jaroslav Kameš, pričom všetci majú zmluvu na dva roky. Do konca júna pribudne ešte jeden asistent.
Autor TASR
Praha 16. apríla (TASR) - Hokejový tréner Zdeněk Moták sa stane novým kormidelníkom českého národného tímu. K zmene príde po májových MS vo Švajčiarsku, kde tím pod vedením Radima Rulíka čaká v rámci skupinovej fázy aj konfrontácia so Slovenskom.
„Museli sme sa obzerať po tom, komu odovzdať žezlo národného športu. Ľuďom, ktorých som oslovil, úplne dôverujem. Poznám ich životopis aj ich prácu,“ vysvetlil svoj výber prezident Českého hokeja Alois Hadamczik. Motákovým asistentom bude Pavel Gross, trénerom brankárov Jaroslav Kameš, pričom všetci majú zmluvu na dva roky. Do konca júna pribudne ešte jeden asistent.
„Chcel by som sa poďakovať za dôveru, veľmi si to vážim. Pristupujem k tomu s pokorou a zodpovednosťou. Dôležité bude, aby sme sa poctivo pripravili a rozdávali všetkým hokejovú radosť,“ citovali Motáka české médiá. „Je to veľká pocta, tešíme sa na spoluprácu. Pre mňa je to niečo nové, výzva. Som však rád, že do toho takto pôjdeme. Verím, že to bude fungovať,“ dodal Gross, ktorého pôvodne oslovili na pozíciu hlavného trénera.
Terajší tréner Rulík sa po svetovom šampionáte presunie do extraligového Kladna. Moták v decembri skončil na lavičke Třinca, s ktorým oslavoval titul v rokoch 2023 a 2024. V januári bol oficiálne vymenovaný za nástupcu Patrika Augustu na poste hlavného trénera dvadsiatky, pri tej však končí už po pár mesiacoch. Počas MS bude 61-ročný lodivod v dejisku s tímom, a to v úlohe pozorovateľa.
