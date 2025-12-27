< sekcia Šport
Moták rezignoval na post trénera Třinca, tím povedie Slovák Žabka
Třinec sa s početnou slovenskou hráčskou skupinou nachádza aktuálne až na 7. mieste tabuľky českej extraligy a na prvé Pardubice stráca 8 bodov.
Autor TASR
Třinec 27. decembra (TASR) - Český hokejový klub HC Oceláři Třinec v sobotu prijal rezignáciu trénera Zdeňka Motáka. Informoval o tom na svojom webe. Šesťdesiatjedenročný kormidelník skončil po tri a pol sezóne a dvoch majstrovských tituloch. Vedenie tímu prebral Motákov doterajší asistent, 48-ročný Slovák Boris Žabka.
Třinec sa s početnou slovenskou hráčskou skupinou nachádza aktuálne až na 7. mieste tabuľky českej extraligy a na prvé Pardubice stráca 8 bodov. „Za výsledky a výkony mužstva som prevzal osobnú zodpovednosť. Myslím si, že je férové voči majiteľom, vedeniu, realizačnému tímu, hráčom a v neposlednom rade fanúšikom postaviť sa k tejto situácii čelom. Ďakujem všetkým,“ povedal Moták pre klubový web.
Do nedeľného duelu proti Kladnu povedie „oceliarov“ ako hlavný tréner Žabka, ktorému bude asistovať Jiří Raszka. „Vzali sme to v kabíne tak, že ide zatiaľ o najmenší zásah do tímu. Musíme sa zodvihnúť. Budeme s Jirkom spoločne pokračovať a robiť maximum, aby sa to podarilo čo najskôr,“ vyjadril sa Žabka.
