Motocyklista Šikyňa na prvom podujatí v Mantove nezabodoval

Mantova 28. septembra (TASR) - Slovenský motocyklista Richard Šikyňa obsadil na pretekoch v talianskej Mantove 27. a 25. miesto a do seriálu MS MXGP si nepripísal žiadne body. V priebežnom poradí klesol na 22. priečku.



Seriál sa do Mantovy presunul na tri podujatia a Šikyňa verí, že v druhom sa mu bude dariť viac. "Od rána som sa na motorke necítil dobre. Kvalifikácia sa mi vôbec nepodarila. V prvej jazde som mal zlý štart, keďže som mal zlé miesto na štarte. Postupne som sa dostal na 19. miesto a bojoval o 18., ale urobil som chybu. Kým som sa zdvihol a pokračoval v jazde, bol som už ďaleko a o body som nebojoval. V druhej jazde som mal štart okolo 18. miesta, ale v druhom kole som po kontakte s iným jazdcom spadol a jazdu začínal úplne posledný," uviedol Šikyňa.



Podľa manažéra tímu MX Slovakia Petra Koleka sa Šikyňovi nedarí aj napriek poctivej príprave. "Rišovi v poslednom období akosi nejde karta. Jeho výkony sú nepresvedčivé a tomu zodpovedajú aj jeho výsledky. Držím mu palce, nech to konečne prelomí a usmeje sa na neho aj trochu športového šťastia," poznamenal Kolek.