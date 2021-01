Motocyklový pretekár Svitko obsadil 18. priečku, celkovo si polepšil

Dakar - 7. etapa (Ha'il - Sakaka, 453 km rýchlostných skúšok, celkovo 737 km):



motocykle:

1. Ricky Brabec (USA/Honda) 4:37:44 h,

2. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Čile/Honda) +2:07 min,

3. Skyler Howes (USA/KTM) +2:19,

4. Sam Sunderland (V. Brit./KTM) +2:52,

5. Daniel Sanders (Austr./KTM) +3:14,

6. Xavier De Soultrait (Fr./Husqvarna) +3:57 ...,

18. Štefan SVITKO (SR/KTM-Slovnaft Rally Team) +14:26

60. Erik VLČÁK (SR/Husquarna) +2:53:08



priebežné poradie:

1. Cornejo Florimo 28:51:31 h,

2. Toby Price (Austr./KTM) +1 s,

3. Sunderland +2:11 min,

4. De Soultrait +2:34,

5. Kevin Benavides (Arg./Honda) +7:29,

6. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) +10:18 ...,

13. SVITKO +34:52

55. VLČÁK +12:49:04



automobily:

1. Yazeed Al Rajhi (Saud. Arábia/Toyota) 4:21:59 h,

2. Stephane Peterhansel (Fr./Mini) +48 s,

3. Carlos Sainz (Šp./Mini) +1:15 min



priebežné poradie:

1. Peterhansel 26:36:50 h,

2. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota) +7:53 min,

3. Sainz 41:06



Sakaka 10. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko na stroji KTM obsadil v siedmej etape Rely Dakar 18. priečku. V celkovom hodnotení si polepšil o jednu pozícii a figuruje na 13. mieste. Jeho krajania Erik Vlčák na Husquarne skončil na 60. pozícii so stratou 2:53,08 hodiny a v celkovom poradí je na 55. mieste. Martin Benko svoje prvé vystúpenie na Dakare nedokončí, keď ho so zranenou nohou previezli vrtuľníkom na ošetrenie.Nedeľňajšiu etapu z Ha'il do Sakaky so špeciálom dlhým 453 km vyhral Američan Ricky Brabec na Honde, ktorý mal v cieli čas 4:37:44 hodiny. Druhý finišoval Čiľan Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) s mankom 2:07 a dostal sa na čelo priebežného poradia, keďže doterajší líder Toby Price z Austrálie (KTM) i druhý Argentínčan Kevin Benavides (Honda) nabrali pomerne veľkú stratu. Tretí v cieli bol ďalší Američan Skyler Howes (+2:19 min). Svitko finišoval s mankom 14 minút a 26 sekúnd.Cornejo Florimo má na čele poradia len sekundový náskok pred druhým Priceom, na tretie miesto sa posunul Brit Sam Sunderland (KTM), ktorý stráca 2:11 minúty. Trinásty Svitko má manko 34:52 minút.Preteky pokračujú v pondelok 8. etapou zo Sakaky do Neomu so 375 km špeciálom a celkovou dĺžkou 709 km