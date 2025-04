Martin sa vráti po zranení tento víkend na VC Kataru: Mám veľkú túžbu

Lusail 8. apríla (TASR) - Španielsky jazdec Jorge Martin sa po vynechaní prvých troch pretekov sezóny vráti po zranení už tento víkend na VC Kataru seriálu MS cestných motocyklov. Úradujúci majster sveta v triede MotoGP si pri páde počas februárových testov v Malajzii zlomil ľavú ruku a utrpel fraktúru chodidla.



„Mám veľkú túžbu vrátiť sa na trať a som rád, že sa môžem aspoň pokúsiť o preteky v Katare. Cieľom bude vybudovať si trochu sebadôvery. Po fyzickej stránke si ani nie som istý, či budem schopný dokončiť preteky. Ale ak sa nám to podarí, bude to víťazstvo, pretože to bude znamenať, že sa začínam zotavovať,“ uviedol Martin vo vyhlásení tímu Aprilia.



Víkendová Veľká cena Kataru odštartuje na okruhu Lusail piatkovými tréningami. Martin prestúpil do továrenského tímu Aprilie pred touto sezónou a podpísal dvojročný kontrakt po tom, ako vyhral titul s tímom Ducati Pramac. Informovala o tom agentúra AFP.