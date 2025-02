MotoGP: Úradujúci šampión Martin vynechá VC Thajska

Buriram 24. februára (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Jorge Martin vynechá pre zranenie tohtotýždňovú VC Thajska seriálu MotoGP. Podľa britských médií utrpel úradujúci šampión počas tréningu zlomeninu ľavej ruky a v utorok ho čaká operácia.



Španiel sa už zotavoval zo zranení, ktoré utrpel v úvodný deň predsezónnych testov v Sepangu začiatkom mesiaca – zlomeninu pravej ruky a ľavej nohy. Neskôr odcestoval do Barcelony a absolvoval chirurgický zákrok. Jazdec tímu Aprilia Pramac Ducati sa pripravoval na cestu do Thajska, no v pondelok ráno si privodil ďalšie zranenie a nie je jasné, ako dlho bude absentovať v seriáli MotoGP. Informoval o tom portál autosport.com.