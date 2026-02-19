< sekcia Šport
MotoGP: VC Austrálie sa v roku 2027 presunie do Adelaide
Phillip Island hostil preteky motocyklov takmer tri desaťročia, tento rok mu však vyprší kontrakt.
Autor TASR
Adelaide 19. februára (TASR) - Okruh Phillip Island bude tento rok figurovať v kalendári prestížneho motocyklového seriálu MotoGP poslednýkrát. Od sezóny 2027 ho nahradí nové dejisko VC Austrálie v Adelaide.
Phillip Island hostil preteky motocyklov takmer tri desaťročia, tento rok mu však vyprší kontrakt. Promotér MotoGP Sports Entertainment chcel VC presunúť do melbournského Albert Parku, kde sa bude začiatkom marca konať úvodné podujatie sezóny Formuly 1. Vláda austrálskeho štátu Viktória však trvala na tom, aby preteky zostali na „ikonickom a veľmi obľúbenom“ Phillip Islande, keďže sú významným impulzom pre miestnu ekonomiku.
Chaotickú situáciu využila susedná Južná Austrália, ktorá podpísala šesťročnú zmluvu. Na budúci rok sa tak v kalendári MotoGP objaví prvý mestský okruh. „Príchod MotoGP do Adelaide predstavuje významný míľnik vo vývoji nášho seriálu. Toto mesto má svetovú reputáciu v organizovaní významných športových podujatí a možnosť navrhnúť účelovo postavený okruh v uliciach mesta je v našom športe niečo skutočne jedinečné,“ uviedol športový riaditeľ MotoGP Sports Entertainment Carlos Ezpeleta.
Adelaide v minulosti hostilo VC Austrálie v „efjednotke“, v roku 1995 sa však preteky presunuli do Melbourne. „Podporujeme významné podujatia, ktoré prinášajú silný ekonomický obrat, a MotoGP robí presne to. Globálne rastie rekordným tempom a Adelaide bude teraz kľúčovou súčasťou tohto príbehu,“ citovala premiéra Južnej Austrálie Petra Malinauskasa agentúra AFP.
