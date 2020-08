Alonso havaroval v tréningu na 500 míľ Indianapolis

Indianapolis 14. augusta (TASR) - Španielsky pilot Fernando Alonso havaroval počas druhého tréningového dňa pred motoristickými pretekmi 500 míľ Indianapolis. Vyviazol bez zranení a predstaví sa vo víkendovej kvalifikácii, v ktorej zabojuje o svoj druhý štart na slávnom podujatí.



Tridsaťdeväťročný jazdec tímu Arrow McLaren mal nehodu v záverečnej hodine vo štvrtej zákrute, narazil do múru, jeho formula sa pretočila a s miernym poškodením "zacúvala" do boxovej uličky. "Učíme sa každým kolom a poučili sme sa aj z tohto. Myslím si, že v piatok už bude všetko v poriadku, treba pokračovať v dobrej práci a snáď sa nám už vyhnú ďalšie problémy," povedal dvojnásobný majster sveta F1 pre agentúru AFP.



V prvom tréningu si Alonso pripísal piatu najvyššiu rýchlosť, vo štvrtok bol ôsmy najrýchlejší, keď dosiahol hodnotu 361 kilometrov za hodinu. Kvalifikácia je na programe cez víkend, vlani z nej Španiel nepostúpil do pretekov. Tie sa tento rok pre pandémiu nového koronavírusu konajú až 23. augusta a prvýkrát v histórii sa uskutočnia bez prítomnosti divákov. Pokiaľ by Alonso triumfoval, stal by sa iba druhým držiteľom motoristickej Trojkoruny. Víťazstvá na Veľkej cene Monaka F1, 24 hodín Le Mans a 500 míľ Indianapolis má na konte jedine zosnulý Brit Graham Hill.