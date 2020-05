Austrálčan Miller bude od roku 2021 jazdiť za Ducati

Paríž 27. mája (TASR) - Austrálsky motocyklový pretekár Jack Miller bude od budúceho roka jazdiť za taliansku stajňu Ducati v seriáli Moto GP.



Dvadsaťpäťročný pretekár pôsobil od roku 2018 v tíme Pramac, v jeho farbách si vybojoval jednu pole position, päť pódiových umiestnení a v roku 2019 skončil v celkovom poradí ôsmy. Vďaka týmto výkonom si vybojoval ročný kontrakt v Ducati s opciou na ďalšiu sezónu. "Odkedy prišiel do tímu Pramac, neustále rastie a dokázal, že je jeden z najrýchlejších a najtalentovanejších jazdcov v šampionáte," uviedol výkonný riaditeľ Ducati Claudio Domenicali.



Miller nahradí v tíme Andreu Doviziosa alebo Danila Petrucciho, s ktorým jazdil už v Pramacu.



Tohtoročný šampionát kvôli koronakríze ešte neodštartoval, úvodných jedenásť Veľkých cien buď zrušili alebo odložili. Prvé preteky by sa mali konať 19. júla na španielskom okruhu Jerez, no bez divákov. Informovala agentúra AFP.