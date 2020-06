Dobšinský kopec by sa mal konať v závere septembra

Dobšiná 9. júna (TASR) – Motoristické podujatie Dobšinský kopec by sa malo konať 25.-27. septembra. Podľa riaditeľa pretekov Marcela Kollárika ide o predbežný termín, pričom v ambíciách organizátorov je usporiadať ho aj napriek menšej podpore partnerov.



Medzinárodná automobilová federácia nedávno zrušila majstrovstvá Európy automobilov v pretekoch do vrchu pre sezónu 2020. Neistý osud tak visel aj nad 37. ročníkom Dobšinského kopca, ktorý mal byť súčasťou ME. Napokon by sa však tradičné podujatie predsa len malo konať, avšak bez puncu európskeho šampionátu.



"Boli sme oslovení českou aj poľskou stranou, aby sme zvážili možnosť usporiadania medzinárodných pretekov, ktoré by mohli byť súčasťou nielen slovenského, ale aj poľského a českého národného šampionátu. Je to zaujímavá alternatíva a spolu so SAMŠ-om hľadáme možnosti, ako túto myšlienku nezatratiť.



Na našom poslednom stretnutí Organizačného výboru DK sme sa zhodli na tom, že sme tejto myšlienke otvorení. Samozrejme, má to ešte veľmi veľa otáznikov a tie potrebujeme doriešiť v čo najskoršom období, aby sme mohli zaujať definitívne stanovisko. Uvedomujeme si tiež, že stále ešte nad nami visí prípadná druhá vlna pandémie, ktorá by mohla opäť celú situáciu skomplikovať a naše snaženie zmariť," uviedol Kollárik.



Podľa neho by jesenný termín mal byť priaznivý aj vzhľadom na poveternostné podmienky a záverečný septembrový víkend považuje za reálny.



"Úprava trate je náročná úloha, ktorá vyplynula aj z vlaňajšej hodnotiacej správy. Minimálne vo vrchnej časti trate máme vyznačené problematické úseky a hľadáme riešenie na ich opravu. Našťastie nejde o veľmi nákladné opravy a preto verím, že by sme to do septembra mohli stihnúť.



Ďalšia vec sú financie, pretože aj nám po pandémii niektorí partneri odriekli pomoc. Pripravujeme úspornejšie riešenie, v ktorom budeme nútení obmedziť tradičné pridané hodnoty nášho podujatia, ktoré sme sa snažili dávať, napríklad kultúrny program.



Našťastie finančná náročnosť národného šampionátu oproti pretekom európskeho šampionátu je nižšia, čo nám tiež pomôže. Rovnako nevieme, ako to bude s divákmi. Vláda informovala, že do konca roka sú športové podujatia limitované aj čo do počtu divákov. Zatiaľ nevieme, ako sa to bude týkať nás, a preto ani nevieme na toto zodpovedne odpovedať."



Viac než tri mesiace pred predpokladaným termínom je nezodpovedaných viacero otázok, na ktoré by mali dať odpovede nasledujúce týždne.



"Otáznikom je aj účasť súťažiacich. Zatiaľ nedokážeme odhadnúť, či ich príde sedemdesiat alebo stodvadsať. To by už bol problém, keďže v prípade spomínaného spoločného podujatia s poľskou aj českou stranou by všetci chceli, aby to bolo dvojdňové. Lenže absolvovať každý súťažný deň štyri jazdy na našom takmer 7-kilometrovom kopci je už dosť veľká odvaha.



Skoro ráno by bol ešte problém a takisto aj neskôr večer. Je tu teda naozaj ešte veľa vecí, ktoré nateraz nevieme zodpovedať, ale určite sa nebránime ani tejto myšlienke. V ďalších dňoch máme pred sebou ešte veľa práce. Azda najdôležitejšie je však teraz povedať, že sme všetci rovnako hladní po pretekoch a urobíme všetko preto, aby sme potešili všetkých fanúšikov, pretekárov a celý náš región kvalitným podujatím aj v tomto roku," uviedol Kollárik v tlačovej správe.