Francúz Quartararo bude od roku 2021 jazdiť za oficiálny tím Yamahy

Paríž 29. januára (TASR) – Francúzsky motocyklista Fabio Quartararo sa od roku 2021 stane členom oficiálneho tímu Yamaha v pretekoch MotoGP. Informuje o tom portál sports. fr na základe stredajšieho oznámenia japonského tímu.



"Je to naozaj niečo neskutočné, niečo také som si ani len nevedel predstaviť. O to viac chcem v tejto sezóne urobiť čo najlepšie výsledky," reagoval na správu 20-ročný francúzsky jazdec, ktorý v poslednej sezóne nastupoval za satelitný tím Yamahy a vybojoval šesťkrát pole position, v siedmich pretekoch sa dostal na pódium.



Francúz by mal byť nasledovník legendárneho Taliana Valentina Rossiho. Quratararov príchod však automaticky neznamená, že sa Rossi, ktorý 16. februára oslávi 41 rokov, definitívne rozlúči s aktívnou jazdeckou kariérou. S tímom sa mal dohodnúť, že konečné rozhodnutie o tom, či bude alebo nebude pokračovať aj v roku 2021, oznámi v polovici tohto roka.