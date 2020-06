Iannone sa odvolal voči trestu za doping

Paríž 9. júna (TASR) – Taliansky motocyklový pretekár Andrea Iannone sa odvolal voči svojmu 18-mesačnému trestu za doping po tom, čo Svetová antidopingová agentúra (WADA) žiadala o jeho predĺženie na štyri roky.



"Andrea Iannone sa snaží o zrušenie napadnutého rozhodnutia, zatiaľ čo WADA žiada o jeho zmenu na štvorročný trest," uvádza sa v stanovisku Športového arbitrážneho súdu, ktorý bude o záležitosti rozhodovať, no zatiaľ neoznámil termín konania.



Tridsaťročný Iannone, ktorý preteká v MotoGP za stajňu Aprilia, dostal v apríli trest od Medzinárodnej motocyklovej federácie po tom, čo mal pozitívny test na anabolické steroidy. Vzorku mu odobrali 3. novembra po Veľkej cene Malajzie. Neskôr ho diskvalifikovali z pretekov, aj z nasledujúcich vo Valencii, pričom ani jedno podujatie nedokončil. V sezóne skončil celkovo na 16. mieste, keď nazbieral 43 bodov.



Aprilia dnes takisto oznámila, že Iannoneho tímový kolega Aleix Espargaro zo Španielska predĺžil so stajňou kontrakt do konca roku 2022. Informovala o tom agentúra AFP.