Koči sa vráti do seriálu MS, prípravu absolvuje aj na Slovakiaringu

Košice 14. marca (TASR) - Slovenský rely pretekár Martin Koči sa v sezóne 2021 vráti do seriálu majstrovstiev sveta. S českým spolujazdcom Petrom Těšinským sa na vozidle Ford Fiesta Rally4 pokúsi nadviazať na sezónu 2016, v ktorej získal s Lukášom Kostkom titul juniorského majstra sveta. V rámci prípravy na MS (JWRC) sa Koči s Těšinským zúčastnia na pretekoch na Slovakiaringu (20.- 21. marca), ktoré sú súčasťou seriálu majstrovstiev Slovenska.



Koči jazdil po odchode zo seriálu MS práve MSR, na ktorých sa dvakrát stal absolútnym majstrom SR. "Na sezónu 2021 sa veľmi teším. Ďakujem tímu a partnerom, že opäť dostanem šancu zúčastniť sa na seriáli MS. Je to pre mňa najväčšia motivácia. Rozhodnutie padlo koncom minulej sezóny a odvtedy sa kontinuálne pripravujeme podľa súčasných možností. V nej sa zúčastnime aj na rely na Slovakiaringu s vozidlom, s ktorým budeme jazdiť aj MS. Mám veľkú radosť, že sa zúčastním aj na domácich pretekoch a verím, že to v tejto sezóne nebude naposledy," povedal jazdec tímu Styllex motorsport.



Kalendár JWRC pozostáva z piatich podujatí so začiatkom v Chorvátsku (22.- 25. apríl). Následne je na programe rely v Portugalsku (20.- 23. máj) a v Estónsku (15. - 18. júl). Štvrté preteky sú naplánované v Belgicku (13.- 15. august) na Ypres rally a sezóna vyvrcholí v Španielsku (14. - 17. október) s bodovým koeficientom 1,5.