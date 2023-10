Motorizmus: Lotyšsko zažije debut v seriáli rely WRC

Kalendár WRC pre ročník 2024:



Monte Carlo 25. - 28. januára



Švédsko 15. - 18. februára



Keňa 28. - 31. marca



Chorvátsko 18. - 21. apríla



Portugalsko 9. - 12. mája



Taliansko 30. mája - 2.júna



Poľsko 27.-30. júna



Lotyšsko 18.-21. júla



Fínsko 1.-4. augusta



Grécko 5.-8. septembra



Čile 26.-29. septembra



Stredná Európa 31. októbra - 3. novembra



Japonsko 21.-24. novembra



Paríž 19. októbra (TASR) - Do budúcoročného kalendára rely WRC sa prvýkrát dostalo Lotyšsko a návrat do programu čaká Poľsko. Tieto dve podujatia sú súčasťou sezóny s 13 pretekmi a nahradia Mexiko a Estónsko. Úvod ročníka je tradične naplánovaný na koniec januára v monackom Monte Carle.Druhé podujatie sa uskutoční na snehu vo Švédsku, po ktorom nasleduje úplne iná skúška v africkej Keni. Návrat zažijú poľské šotolinové cesty, ktoré hostia preteky prvýkrát od roku 2017. Premiéru v prestížnom seriáli zažije Lotyšsko. "Náš návrat do Poľska a debut v Lotyšsku podčiarkujú záväzok poskytnúť fanúšikom a súťažiacim nový a vzrušujúci zážitok z WRC," uviedol výkonný riaditeľ promotéra WRC Jona Siebel.Budúci týždeň finišuje prebiehajúci ročník, v ktorom obhajuje titul majstra sveta Kalle Rovanperä. Fínsky jazdec Toyoty má pred predposledným kolom šampionátu 31-bodový náskok pred tímovým kolegom Elfynom Evansom z Walesu.