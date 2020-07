Majstrovstvá SR v rely štartujú v Salgótarjáne aj s Kočim

Salgótarján 17. júla (TASR) – Slovenský rely šampionát odštartuje v sobotu 18. júla podujatím Steelvent Salgó Rally 2020 v maďarskom Salgótarjáne. Na štarte nebude chýbať ani obhajca prvenstva Martin Koči, ktorý si pri triumfe na nedávnych pretekoch v Kopřivnici vyskúšal nové súťažné vozidlo Škoda Fabia Rally 2 evo.



Koči, spoločne so spolujazdcom Imrichom Ferenczom v Česku triumfovali a vysoké ambície budú mať aj v slovenskom rely šampionáte.



„V Kopřivnici sme sa cítili výborne a spolupráca so spolujazdcom ako aj celým tímom fungovala bezchybne. Po dlhej pauze sa predsa len viac tešíme na klasické rely trate," uviedol Koči.



Pretekárov čaká trať dlhá 328 km a 9 rýchlostných skúšok, ktoré sú na programe v nedeľu. V Salgótarjáne sa predstaví slovenská, ale aj poľská a maďarská špička. „Maďarské trate sú pre mňa nové a preto bude dôležité napísať dobrý rozpis. Čaká nás horúca nedeľa so slušnou porciou kilometrov. Veľmi sa na to teším. Verím, že nás prídu povzbudiť aj naši fanúšikovia zo Slovenska," poznamenal Koči.