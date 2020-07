Marquez chce štartovať už na Veľkej cene Andalúzie

Barcelona 23. júla (TASR) – Úradujúci šampión MotoGP Marc Marquez sa po utorkovej operácii ramena chce postaviť na štart pretekov už na víkendovej Veľkej cene Andalúzie. Dvadsaťsedemročný Španiel mal minulú nedeľu v Jereze ťažký pád a utrpel niekoľko zlomenín.



Počas zákroku v Barcelone mu voperovali do ramena titánovú platničku, v nemocnici zostal na pozorovaní 48 hodín. Lekári očakávali, že najbližšie by mohol štartovať v seriáli majstrovstiev sveta cestných motocyklov až 9. augusta v Brne, no osemnásobný majster sveta si trúfa stihnúť už víkendové podujatie v jeho vlasti.



