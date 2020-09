Morbidelli zvíťazil na Veľkej cene San Marína MotoGP

Výsledky - MotoGP:



1. Franco Morbidelli (Tal./Yamaha-SRT) 42:02,272 min, 2. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati-Pramac) +2,217 s, 3. Joan Mir (Šp./Suzuki) +2,290, 4. Valentino Rossi (Tal./Yamaha) +2,643, 5. Alex Rins (Šp./Suzuki) +4,044, 6. Maverick Viňales (Šp./Yamaha) +5,383



celkové poradie po 6. pretekoch:



1. Dovizioso 76 bodov, 2. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha-SRT) 70, 3. Jack Miller (Aus./Ducati-Pramac) 64

Misano Adriatico 13. septembra (TASR) - Talian Franco Morbidelli zvíťazil v nedeľňajších pretekoch MotoGP na Veľkej cene San Marína. Druhý skončil Morbidelliho krajan Francesco Bagnaia a tretí finišoval španielsky jazdec Joan Mir. Pre Morbidelliho to bol prvý triumf v kariére v elitnej triede motocyklov." citovala víťaza agentúry DPA.Preteky nedokončil doterajší líder celkového poradia Fabio Quartararo z Francúzska, do čela sa dostal Talian Andrea Dovizioso. Talian Valentino Rossi bol blízko svojho 200. pódiového umiestnenia v kariére, no v poslednom kole ho predbehol Mir.