Motorizmus: Na Veľkej cene Katalánska MotoGP triumfoval Quartararo

Barcelona 27. septembra (TASR) - Víťazom Veľkej ceny Katalánska cestných motocyklov sa stal v nedeľu Francúz Fabio Quartararo. Na okruhu v Barcelone si pripísal tretie víťazstvo sezóny, no premiérové od dvoch úspechov na španielskych okruhoch na začiatku roka.



"Uplynulý mesiac som veľmi trpel. Nedostal som sa ani na pódium, odkedy som uspel v Jereze. Nebolo to pre mňa jednoduché," povedal podľa AP 21-ročný Francúz, ktorý sa dostal aj na čelo priebežného poradia.



Druhá priečka patrila v Katalánsku Španielovi Joanovi Mirovi, ktorý je na druhom mieste aj celkovo. Pred nedeľňajším podujatím prvý Talian Andrea Dovizioso spadol a klesol v poradí šampionátu na štvrté miesto. Preteky nedokončil ani Talian Valentino Rossi, ktorý očakáva svoje jubilejné 200. pódiové umiestnenie.



V kategórii Moto2 zvíťazil Talian Luca Marini z tímu Kalex, ktorý vedie aj celkové poradie. V Moto3 triumfoval Juhoafričan Darryn Binder na KTM, ktorý je v celkovom poradí až na 10. mieste. Na čele šampionátu je aj naďalej Japonec Ai Ogura na Honde.







Veľká cena Katalánska



MotoGP:



1. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha) 40:33,176 min, 2. Joan Mir (Šp./Suzuki) +0,928 s, 3. Alex Rins (Šp./Suzuki) +1,898, 4. Franco Morbidelli (Tal./Yamaha) +2,846, 5. Jack Miller (Austr./Ducati) +3,391, 6. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) +3,518



Celkové poradie (po 8 z 14 pretekov): 1. Quartararo 108 bodov, 2. Mir 100, 3. Maverick Viäales (Šp./Yamaha) 90







Moto2:



1. Luca Marini (Tal./Kalex) 38:11,103 min, 2. Sam Lowes (V.Brit/Kalex) +0,981 s, 3. Fabio Di Giannantonio (Tal./Speed Up) +4,399, 4. Jorge Navarro (Šp./Speed Up) +5,608, 5. Joe Roberts (USA/ Kalex) +5,797, 6. Enea Bastianini (Tal./Kalex) +6,080



Celkové poradie (po 9 z 15 pretekoch): 1. Marini 150 bodov, 2. Bastianini 130, 3. Marco Bezzecchi (Tal./Kalex) 114







Moto3:



1. Darryn Binder (JAR/KTM) 38:32,507 min, 2. Tony Arbolino (Tal./Honda) +0,103 s, 3. Dennis Foggia (Tal./Honda) +0,157, 4. Sergio Garcia (Šp./Honda) +0,232, 5. Alonso Lopez (Šp./Husqvarna) +0,386, 6. Romano Fenati (Tal./Husqvarna) +1,436



Celkové poradie (po 9 z 15 pretekoch): 1. Ai Ogura (Jap./Honda) 122 bodov, 2. Albert Arenas (Šp./KTM 119), 3. McPhee (V.Brit./Honda) 98