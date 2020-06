Organizátori zverejnili trasu Rely Dakar 2021 v Saudskej Arábii

Džidda 11. júna (TASR) - Druhý ročník motoristickej Rely Dakar v Saudskej Arábii sa uskutoční od 3. do 15. januára. Štart aj cieľ sú naplánované v Džidde, medzitým účastníci zavítajú do púšte či na pobrežie Červeného mora.



Všetky merané úseky budú nové v porovnaní s premiérou v Saudskej Arábii. Štartujúci zamieria z Džiddy na východ a potom na sever, voľný deň je na programe 9. januára v meste Ha'il. Pozdĺž Červeného mora sa vrátia do cieľa. "Snažili sme sa zo Saudskej Arábie vyťažiť čo najviac. Krajina je taká veľká, že sme museli zopakovať len 50 až 100 kilometrov z tohto roka. Každá etapa bude mixom rôznych zložiek s dunami, technickými pasážami aj rýchlymi časťami," povedal riaditeľ pretekov David Castera po štvrtkovom zverejnení trasy pre agentúru AFP.



Po úmrtiach motocyklistov Paula Goncalvesa a Edwina Stravera budú v roku 2021 platiť nové bezpečnostné pravidlá. Jazdci budú nosiť nafukovacie vesty, zvukové signály budú upozorňovať na blížiace sa nebezpečenstvo. V najrizikovejších úsekoch zavedú organizátori "pomalé zóny" s obmedzenou maximálnou rýchlosťou na 90 km/h.