Šikyňa na tretích pretekoch v Kegumse nebodoval, priebežne je 23.

Kegums 18. augusta (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Richard Šikyňa má po troch pretekoch v seriáli MS 2020 FIM MXGP 26 bodov a je na 23. mieste. Za sebou má tri preteky v lotyšskom Kegumse, pričom na posledných z nich nebodoval. Pretekár MX Slovakia jazdiaci za JD Gunnex KTM Racing Team sa najbližšie predstaví 6. septembra v Turecku.



Šikyňa mal v meranom tréningu pred tretími pretekmi v Kegumse až 25. najrýchlejší čas a v hlavných pretekoch napokon neprišiel do cieľa ani v jednej z jázd.



"Som sklamaný z týchto pretekov. V prvej jazde som mal zlý štart a nechytil som správne tempo. Potom som mal aj pád, stvrdli mi ruky a v polovici jazdy som odstúpil. V druhej jazde som sa držal na 18. mieste, ale nevyhol som sa technickým problémom, takže som musel odstúpiť aj z týchto pretekov," poznamenal Šikyňa.



"Rišo to mal po reštarte MS slušne rozbehnuté, ale tento bodový výpadok mu môže chýbať. Každý bod je dôležitý a zvlášť teraz, keď nikto nedokáže garantovať, koľko sa ešte odjazdí z ostávajúcich 13 plánovaných podujatí tejto sezóny. Samozrejme, nie je to žiadna tragédia, ide sa ďalej," povedal manažér MX Slovakia Peter Kolek.