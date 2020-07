Motocyklový pretekár Šikyňa obsadil v českej Kaplici 4. a 3. miesto

Kaplica 7. júla (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Richard Šikyňa obsadil na druhom podujatí seriálu majstrovstiev Českej republiky v Kaplici tretie miesto. Pretekár MX Slovakia si v triede MX2 vyjazdil 18 a 20 bodov za 4. a 3. miesto. V priebežnom poradí seriálu je na tretej priečke.



"V prvej jazde som sa rýchlo dostal na 4. miesto, a hoci som celú jazdu bojoval o pódium, jazdca predo mnou sa mi nepodarilo predbehnúť. Vedel som, že v druhej jazde musím byť agresívnejší. Štart mi nevyšiel a bol som za 10. miestom. Rýchlo sa mi však podarilo dostať na 4. pozíciu. Postupne som dobehol jazdca na 3. mieste a podarilo sa mi ho rýchlo predbehnúť. Potom som sa sústredil na svoju jazdu, dal do toho maximum a vyšlo mi to na pódium, s čím som spokojný," uviedol Šikyňa. Slovenský pretekár sa onedlho zapojí aj do seriálu MS. Ten odštartuje v auguste tromi pretekmi v lotyšskom Kegumse.