Španiel Palou získal tretí titul v IndyCar

Nashville 16. septembra (TASR) - Španielsky pretekár Alex Palou z tímu Chip Ganassi získal svoj tretí titul v zámorskej formulovej sérii IndyCar. V záverečných pretekoch sezóny v Nashville mu k celkovému prvenstvu stačilo aj 11. miesto.



Palou vstupoval do podujatia Music City Grand Prix na Nashville Superspeedway ako líder seriálu. Ohroziť ho mohol len Austrálčan Will Power (Penske), ktorý zaostával v priebežnej klasifikácii o 33 bodov. Problémy s bezpečnostným pásom prinútili Austrálčana ku skorej zastávke v boxoch, čím jeho šance definitívne zhasli. Nakoniec finišoval na 24. priečke.



Preteky vyhral v čase 1:43:15,253 h domáci Američan Colton Herta zo stajne Curb Agajanian, druhý finišoval Pato O'Ward (Arrow McLaren) z Mexika, tretí skončil Powerov tímový kolega Scott McLaughlin z Nového Zélandu. Palou zaknihoval tretí titul za štyri roky, triumfoval aj vlani a v roku 2021. Stal sa prvým jazdcom, ktorý obhájil titul v Indycar od Daria Franchittiho. Ten sa tešil zo sezónneho primátu trikrát za sebou v rokoch 2009-2011. Palou sa stal vo veku 27 rokov a päť mesiacov druhým najmladším trojnásobným šampiónom, Sam Hornish mal 27 rokov a dva mesiace v roku 2006, keď vybojoval titul.



"Som na seba super hrdý. Bol to úžasný rok. Som šťastný, že vezieme titul späť domov," vyznal sa Palou podľa AFP.