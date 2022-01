Tím ARC Bratislava obsadil v Abú Zabí 6. miesto

Abú Zabí 23. januára (TASR) - Slovenský automobilový tím ARC Bratislava obsadil na víkendových vytrvalostných pretekoch 6 hodín Abú Zabí šieste miesto. Len pred týždňom pritom skončil v 24-hodinovke v SAE na piatej pozícii v triede GT3-AM.



Na okruhu Yas Marina súťažila posádka Miro Konôpka a Matej Konôpka. Mechanici museli na aute Lamborghini Huracán GT3 tesne pred pretekmi opraviť spojku, no "nočná šichta", ktorá sa skončila o pol piatej ráno, dopadla dobre a vozidlo sa postavilo na štart. V pretekoch sa obom jazdcom darilo vyhnúť sa väčším problémom. Po štarte zo šiesteho miesta udržiavali stanovené tempo, pre niekoľko penalizácií sa však neposunuli vyššie.



Miro Konôpka sa naladil pred februárovými štartmi v Abú Zabí v rámci Asian Le Mans Series s prototypom LMP2. "Áno, boli to dobré preteky, naši chlapci odviedli skvelú prácu. Všetky posádky, ktoré skončili pred nami, mali profesionálnych jazdcov v posádke, my sme išli v rodinnej zostave. Trošku nás rozladili tie penalizácie, 14 prekročení limitov trate, 6 penalizácií za to, no stewardi nám neukázali ani jednu fotku, kde by to bolo vidieť. Ale nevadí, sme radi, že Lamborghini nás nesklamalo, dobre sme si zajazdili a teraz sa už sústredíme na prototyp LMP2," povedal Miro Konôpka v tlačovej správe.