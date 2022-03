Tím ARC Bratislava obsadil v Sebringu štvrté miesto v LMP2 Pro-Am

Sebring 20. marca (TASR) - Slovenský tím ARC Bratislava skončil v prvých pretekoch novej sezóny seriálu vytrvalostných majstrovstiev sveta FIA WEC na štvrtom mieste v kategórii Pro-Am v triede LMP2. Na americkom okruhu Sebring sa predstavil Miro Konôpka v posádke so Švajčiarom Mathiasom Becheom a Holanďanom Tijmenom var der Helmom.



Konôpka odštartoval preteky, ktoré mali trvať 8 hodín alebo 1000 míľ, trojitým stintom, absolvoval takmer dvojhodinovú jazdu s dvoma zastávkami. V cieli z toho bolo 16. miesto celkovo, 13. v triede LMP2 a 4. v hodnotení LMP2 Pro-Am. "Začali sme sezónu, ktorá bude bezpochyby poslednou pre náš tím na takejto vysokej úrovni v seriáli MS. V príprave som toho neodjazdil toľko, koľko som plánoval, a tie sekundy nám potom chýbali, aby sme boli dlhšie v hre o stupne víťazov. Legendárna betónová trať nás poriadne vytriasla, takéto skoky a hrbole na takejto úrovni pretekov naozaj nikde na svete nenájdete, ale miestni túto trať opatrujú doslova ako kultúrnu pamiatku a povrch sa za 70 rokov takmer vôbec nezmenil. No aj tak bolo skvelé tu opäť byť, reprezentujeme Slovensko vo svetovom šampionáte a to sa ráta," povedal Konôpka v tlačovej správe.



Ďalšie kolo jubilejnej desiatej sezóny FIA WEC sa pôjde na začiatku mája na okruhu Spa-Francorchamps v Belgicku.