Motorizmus: V Indianapolise by mohli od 4. júla pretekať pred divákmi

Indianapolis 2. mája (TASR) - Motoristické preteky IndyCar Grand Prix v Indianapolise by mohli byť 4. júla prvé športové podujatie v USA po dlhšej dobre, ktoré by sa uskutočnilo pred divákmi. Vyplýva to z päťstupňového plánu uvoľňovania bezpečnostných opatrení, ktoré v sobotu zverejnil guvernér štátu Indiana Eric Holcomb.



Dôvodom optimizmu organizátorov motoristického podujatia je fakt, že okruh dlhý 4 km umožňuje dostatok priestoru pre divákov sledovať preteky a zároveň si udržať požadovaný odstup od iných. Na najznámejšom americkom motoristickom okruhu naďalej tento rok plánujú aj preteky 500 míľ v Indianapolise, ktoré majú viac ako storočnú tradíciu. Pre pandémiu koronavírusu ich museli odložiť z mája na 23. augusta. Informovala o tom agentúra SID.