V rámci seriálu WRC odložili podujatia v Portugalsku a Taliansku

Matosinhos 24. marca (TASR) – Organizátori seriálu majstrovstiev sveta v rely WRC odložili podujatia v Portugalsku aj Taliansku. Zapríčinila to pandémia koronavírusu, ktorá si v oboch krajinách vyžaduje rozsiahle obmedzenia.



V portugalskom Matosinhose sa malo jazdiť od 21. do 24. mája, preteky na Sardínii boli na programe 4. až 7. júna. Promotér WRC a Medzinárodná automobilová federácia dôkladne sledujú situáciu v jednotlivých hostiteľských krajinách rely, ako aj v domácich krajinách tímov.



"Všetky strany pracujú na možných alternatívnych termínoch, pokiaľ sa zlepší vývoj ohľadom COVID-19. Berieme do úvahy logistiku, možnosť pretekárov znova vycestovať a schopnosť dotknutých krajín pripraviť podujatie v danom čase," povedal riaditeľ promotérskej organizácie Oliver Ciesla na webe wrc.com.