Verona vyhral v záverečný deň enduroGP v Gelnici, líder je Holcombe

Enduro GP Gelnica, 2. deň:



1. Andrea Verona (Tal./Gasgas) 1:19:49,03 hod., 2. Steve Holcombe (V. Brit./Beta) +2,46 sek., 3. Hamish MacDonald (N. Zél./Sherco) +48,77, 4. Mikael Persson (Švéd./Husqvarna) +1:49,51 min., 5. Jamie Mccanney (V. Brit./Husqvarna) +1:58,09, 6. Josep Garcia (Šp./KTM) +2:26,95



Priebežné poradie (po 5. kole zo 7.)



1. Steve Holcombe (V. Brit./Beta) 164 bodov, 2. Brad Freeman (V. Brit./Beta) 151, 3. Andrea Verona (Tal./Gasgas) 145, 4. Josep Garcia (Šp./KTM) 130, 5. Hamish MacDonald (N. Zél./Sherco) +107, 6. Theophile Espinasse (Fr./Beta) 83



Gelnica 3. júla (TASR) - Talian Andrea Verona zvíťazil v záverečný deň pretekov 5. kola seriálu MS enduro GP v Gelnici. Brit Steve Holcombe finišoval so stratou 2,46 sekundy na 2. mieste, no po piatom podujatí sedemdielneho seriálu MS poskočil do čela priebežného poradia. Vystriedal na ňom krajana a tímového kolegu Brada Freemana, ktorý v Gelnici nebodoval.Obhajca titulu Verona si v nedeľu najlepšie poradil s náročným rozbahneným terénom a vyťažil aj z technických problémov Holcombea. Zároveň dosiahol prvé víťazstvo v sezóne.poznamenal Verona.Spokojný odchádzal z Gelnice aj Holcombe, ktorý vstúpi do predposledného 6. kola seriálu MS v Portugalsku (od 29. septembra) v pozícii lídra šampionátu.poznamenal Holcombe, ktorý si v Gelnici pripísal 1. a 2. miesto. Získal 37 bodov (20+17) rovnako ako Verona (17+20).konštatoval Holcombe.Tretí najlepší čas nedeľných pretekov dosiahol Hamish MacDonald, pre ktorého to bolo prvé pódiové umiestnenie v sezóne.poznamenal MacDonald, ktorý je v priebežnom poradí na 5. mieste.