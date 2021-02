Yamaha sa dohodla na novej zmluve a v MotoGP zostane ďalších 5 rokov

Paríž 15. februára (TASR) - Japonský tím Yamaha bude pôsobiť na majstrovstvách sveta cestných motocyklov MotoGP až do roku 2026. Uviedli to predstavitelia stajne počas prezentácie na novú sezónu. V nej budú reprezentovať tím pretekári Maverick Viňales a Fabio Quartararo, pre ktorého to bude premiérový ročník na Yamahe.



"Všetci sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou MS a s radosťou oznamujeme, že sme sa dohodli na novej zmluve na ďalších päť rokov," citovala agentúra AFP Tojošiho Nišidu z exekutívy Yamahy. Tá získala výraznú postavu aj do svojho satelitného tímu SRT, v ktorom bude pôsobiť sedemnásobný majster sveta Valentino Rossi. Nová sezóna MS sa začne 28. marca v Katare.