Štvrtok 25. december 2025
Motreal podpísal nováčikovskú zmluvu s obrancom Pickfordom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Montreal si ho vybral z 81. miesta tohtoročného draftu.

Autor TASR
Montreal 25. decembra (TASR) - Kanadský hokejový klub Montreal Canadiens podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s obrancom Bryceom Pickfordom.

Montreal si ho vybral z 81. miesta tohtoročného draftu. Devätnásťročný bek odohral v prebiehajúcej sezóne 31 zápasov za Medicine Hat Tigers v kanadskej juniorskej súťaži WHL, v ktorých strelil 25 gólov a pridal 19 asistencií. Momentálne je najlepší strelec a štvrtý najproduktívnejší hráč ligy.
