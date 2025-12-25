< sekcia Šport
Motreal podpísal nováčikovskú zmluvu s obrancom Pickfordom
Montreal si ho vybral z 81. miesta tohtoročného draftu.
Autor TASR
Montreal 25. decembra (TASR) - Kanadský hokejový klub Montreal Canadiens podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s obrancom Bryceom Pickfordom.
Montreal si ho vybral z 81. miesta tohtoročného draftu. Devätnásťročný bek odohral v prebiehajúcej sezóne 31 zápasov za Medicine Hat Tigers v kanadskej juniorskej súťaži WHL, v ktorých strelil 25 gólov a pridal 19 asistencií. Momentálne je najlepší strelec a štvrtý najproduktívnejší hráč ligy.
Montreal si ho vybral z 81. miesta tohtoročného draftu. Devätnásťročný bek odohral v prebiehajúcej sezóne 31 zápasov za Medicine Hat Tigers v kanadskej juniorskej súťaži WHL, v ktorých strelil 25 gólov a pridal 19 asistencií. Momentálne je najlepší strelec a štvrtý najproduktívnejší hráč ligy.