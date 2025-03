Motta podľa médií skončil na lavičke Juventusu, nahradiť ho má Tudor

Turín 23. marca (TASR) - Tréner Thiago Motta podľa talianskych médií skončil na lavičke futbalistov Juventusu Turín. Vo funkcii by ho mal dočasne nahradiť Chorvát Igor Tudor, ktorý povedie mužstvo do konca prebiehajúcej sezóny.



Podľa agentúry AP už mal Tudor doraziť do Turína, aby podpísal zmluvu s klubom Serie A. Vedenie Juventusu zatiaľ nevydalo žiadne oficiálne vyjadrenie, ktoré by potvrdzovalo výmenu na trénerskom poste. Tím inkasoval v uplynulých dvoch zápasoch sedem gólov a v ligovej tabuľke sa nachádza na piatom mieste. Hrozí mu, že sa nekvalifikuje do budúcoročnej edície Ligy majstrov.



Motta počas uplynulých týždňov údajne stratil podporu niektorých kľúčových hráčov v šatni. Mužstvo pod jeho vedením vypadlo z Ligy majstrov aj z Talianskeho pohára. Tudor hral za "starú dámu" takmer 10 rokov v období od 1998 do 2007. Ako tréner viedol v Taliansku aj Udinese, Hellas Verona či Lazio Rím.



Nasledujúci zápas Juventus odohrá v sobotu proti Janovu. Turínčania sa predstavia aj na MS klubov, ktoré sa začnú v júni v USA.