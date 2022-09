Motte podpísal ročný kontrakt s Ottawou

Ottawa 15. septembra (TASR) - Kanadský hokejový klub Ottawa Senators podpísal ročný kontrakt s útočníkom Tylerom Mottem v hodnote 1,35 milióna dolárov.



Dvadsaťsedemročného Motteho si vybralo Chicago v 4. kole draftu v roku 2013, no v jeho farbách odohral len jednu sezónu a sťahoval sa do Columbusu a odtiaľ následne do Vancouveru. V tíme Canucks strávil päť sezón, no tú poslednú dokončil v New Yorku Rangers. Odohral v nej 58 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 15 bodov (7+8), v 15 štartoch play off pridal dva góly.



Celkovo odohral v NHL 269 zápasov ZČ s bilanciou 35 gólov a 27 asistencií, v 32 stretnutiach play off dosiahol sedem bodov (6+1). "Tyler je húževnatý hráč, ktorý hrá rád vo vysokom tempe. Je silný v oslabeniach a je ďalší súťaživý chalan, ktorý nám dodá šírku v kádri," povedal generálny manažér Pierre Dorion.



Motte má na konte aj bronz z MS 2016, kde v drese USA odohral všetkých desať stretnutí a zaznamenal gól a dve asistencie.