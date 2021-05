Moukoko nestihne ME do 21 rokov, nemecký talent je zranený

Dortmund 5. mája (TASR) - Nemecký futbalista Youssouf Moukoko z Borussie Dortmund nebude hrať na ME do 21 rokov, ktoré sa budú konať od 31. mája do 6. júna 2021 v Maďarsku a Slovinsku. Predstaviteľ Dortmundu Sebastian Kehl to povedal v stredu pre denník Ruhr Nachrichten, správu priniesla agentúra DPA.



Moukoko sa ešte nezotavil zo zranenia chodidla. Šestnásťročný mladík bol súčasťou Nemecka v zápasoch skupinovej fázy. "Youssoufa to do začiatku ME nestihne. To by bolo príliš skoro. Plán je taký, že pokračuje v rehabilitácii v Dortmunde a bude úplne fit pred začiatkom ďalšej sezóny," uviedol Kehl.



Nemecko nastúpi na šampionáte 31. mája vo štvrťfinále proti Dánsku.