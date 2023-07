Mount potvrdil odchod z Chelsea: Je to správny krok v mojej kariére

Londýn 5. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United skompletizoval príchod stredopoliara Masona Mounta z londýnskej Chelsea. "Červení diabli" za 24-ročného hráča zaplatili 63 miliónov eur.



Mount podpísal v Manchestri päťročný kontrakt s opciou na jeden rok. "Nikdy nie je ľahké opustiť klub, v ktorom ste vyrastali, ale Manchester United bude pre mňa novou vzrušujúcou výzvou v ďalšej fáze kariéry. Keďže som proti nemu hral, viem, aký je to silný tím. Každý vidí, že klub urobil pod Erikom ten Hagom veľké kroky vpred. Neviem sa dočkať, kedy budem súčasťou jeho snáh o zisk veľkých trofejí. Som nesmierne ambiciózny. Viem, aký úžasný je pocit vyhrávať veľké trofeje a čo to znamená. Do toho, aby som to znova zažil v Manchestri United, dám všetko," citovala Angličana agentúra AFP.



Stredopoliar informoval o odchode z Chelsea už skôr na sociálnej sieti: "Vzhľadom na špekulácie za posledných šesť mesiacov vás to možno neprekvapí, že som sa rozhodol opustiť Chelsea. Cítim, že si zaslúžite viac než len písomné vyhlásenie, preto som vám chcel priamo povedať, ako veľmi som vám vďačný za vašu podporu počas uplynulých 18 rokov. Viem, že niektorí z vás nebudú s mojím rozhodnutím spokojní, ale je to pre mňa v tejto chvíli mojej kariéry správne. Prišiel som do Chelsea, keď som mal šesť rokov a veľa sme toho spolu prežili."



Mount bol jedným z hlavných cieľov trénera United Erika ten Haga v prebiehajúcom prestupovom období. V uplynulej sezóne odohral za Chelsea 35 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých zaznamenal tri góly a štyri asistencie. V roku 2021 získal s "The Blues" titul v Lige majstrov, pričom vo finále proti Manchestru City (1:0) sa podieľal na víťaznom góle.