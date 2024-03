Mount začal po štvormesačnom výpadku opäť trénovať

Londýn 12. marca (TASR) - Po štvormesačnej maródke spôsobenej zranením lýtkového svalu sa stredopoliar Mason Mount zapojil v utorok do tréningového procesu Manchestru United. Informovala AFP.



Mount, ktorý prišiel na Old Trafford v lete z Chelsea Londýn za 60 miliónov libier, v tejto sezóne odohral za United iba 12 zápasov. Zatiaľ posledný štart si pripísal v novembri proti Lutonu.



"Myslím si, že jeho návrat do zápasového diania môžeme očakávať po marcovej reprezentačnej prestávke," vyhlásil kouč United Erik ten Hag. K dispozícii by tak mohol byť 30. marca v zápase s Brentfordom.