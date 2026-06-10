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Mourinha oficiálne vymenujú za trénera Realu až v júli, tvrdí Marca
Portugalský klub v utorok oznámil, že Real je pripravený uhradiť výstupnú klauzulu vo výške 15 miliónov eur a Mourinho súhlasil s odchodom na Santiago Bernabeu.
Autor TASR
Madrid 10. júna (TASR) - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho by mal 13. júla viesť svoj prvý tréning v Reale Madrid. Madridský veľkoklub zatiaľ oficiálne nepotvrdil príchod 63-ročného kouča z Benficy Lisabon a jeho vymenovanie do funkcie by sa malo podľa denníka Marca uskutočniť rovnako až na budúci mesiac.
Portugalský klub v utorok oznámil, že Real je pripravený uhradiť výstupnú klauzulu vo výške 15 miliónov eur a Mourinho súhlasil s odchodom na Santiago Bernabeu. Jeho návrat na lavičku Realu po 13 rokoch sa stal reálnym po znovuzvolení Florentina Pereza za prezidenta klubu. Ten dlhodobo presadzoval opätovaný príchod Mourinha do kabíny „bieleho baletu“.
Mourinho už údajne podpísal trojročný kontrakt, pripomenula agentúra DPA. Real viedol už v rokoch 2010 až 2013, počas ktorých získal jeden titul v La Lige a triumfoval aj v Španielskom pohári. Ak sa termín začiatku prípravy potvrdí, Mourinho pravdepodobne nebude mať k dispozícii kompletný káder. Tréningový proces sa začne počas záverečného týždňa majstrovstiev sveta a viacerí reprezentanti vrátane hviezd Kyliana Mbappeho či Viníciusa Júniora si budú ešte plniť reprezentačné povinnosti alebo čerpať voľno po turnaji.
Marca zároveň uviedla, že Mourinho pricestoval do Madridu už v utorok a hráčov informoval o termíne začiatku letnej prípravy. Portugalský kouč prevezme mužstvo po krátkom pôsobení Xabiho Alonsa a dočasnom vedení Alvara Arbelou. Real ukončil minulú sezónu bez zisku trofeje. V La Lige obsadil druhé miesto za Barcelonou a v Lige majstrov vypadol vo štvrťfinále s Bayernom Mníchov.
Portugalský klub v utorok oznámil, že Real je pripravený uhradiť výstupnú klauzulu vo výške 15 miliónov eur a Mourinho súhlasil s odchodom na Santiago Bernabeu. Jeho návrat na lavičku Realu po 13 rokoch sa stal reálnym po znovuzvolení Florentina Pereza za prezidenta klubu. Ten dlhodobo presadzoval opätovaný príchod Mourinha do kabíny „bieleho baletu“.
Mourinho už údajne podpísal trojročný kontrakt, pripomenula agentúra DPA. Real viedol už v rokoch 2010 až 2013, počas ktorých získal jeden titul v La Lige a triumfoval aj v Španielskom pohári. Ak sa termín začiatku prípravy potvrdí, Mourinho pravdepodobne nebude mať k dispozícii kompletný káder. Tréningový proces sa začne počas záverečného týždňa majstrovstiev sveta a viacerí reprezentanti vrátane hviezd Kyliana Mbappeho či Viníciusa Júniora si budú ešte plniť reprezentačné povinnosti alebo čerpať voľno po turnaji.
Marca zároveň uviedla, že Mourinho pricestoval do Madridu už v utorok a hráčov informoval o termíne začiatku letnej prípravy. Portugalský kouč prevezme mužstvo po krátkom pôsobení Xabiho Alonsa a dočasnom vedení Alvara Arbelou. Real ukončil minulú sezónu bez zisku trofeje. V La Lige obsadil druhé miesto za Barcelonou a v Lige majstrov vypadol vo štvrťfinále s Bayernom Mníchov.