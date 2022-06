Mourinha zmenilo pôsobenie v Ríme: Už nie som taký egocentrik

Berlín 4. júna (TASR) - Futbalový tréner Jose Mourinho vyhlásil, že pôsobenie na lavičke v AS Rím ho zmenilo ako človeka. Podľa vlastných slov sa z neho stal oveľa menší egocentrik.



Mourihnovi zverenci sa minulý týždeň tešili z triumfu v Európskej konferenčnej lige, keď zdolali Feyenoord Rotterdam 1:0. Portugalský tréner bude mať v januári 60 rokov a povedal, že jeho priority sa zmenili. V piatkovom prejave na Fakulte humánnej kinetiky, ktorá je súčasťou univerzity v Lisabone povedal novinárom, že premiérová sezóna v Ríme mu dala nový pohľad.



Keď Rimania triumfovali vo finále EKL v Tirane, Mourinho ukázal do kamery päť prstov na znak svojich piatich európskych trofejných úspechov: Pohár UEFA a Liga majstrov s Portom, Liga majstrov s Interom Miláno, úspech v Európskej lige s Manchestrom United a naposledy s Rímom. Mourinho povedal, že chcel pripomenúť jeho úspechy v priebehu rokov. "Spôsob, akým som oslavoval, má len jeden dôvod. Nie som tým, čím som bol, už nie som mladý muž, ktorý sa obáva o svoj vzostup, rast a nutnosť denne dokazovať, čo vie. Stal som sa oveľa menej egocentrickým človekom, ktorý žije viac pre iných ako pre seba. Rím má neuveriteľne vášnivých fanúšikov. Toto víťazstvo bola naša Liga majstrov. Moja emócia na konci hry bola možno nielen radosť, ale spadol mi aj kameň zo srdca. Pretože dva mesiace som každý deň počúval: ´Prosím, prineste pohár, prosím, prineste pohár´," citovala Mourinha agentúra DPA.



Úspešný tréner hovoril aj o tom, že jeho mentorom bol Manuel Sergio, bývalý profesor v Lisabone. Ten mu pomohol formovať jeho chápanie trénovania. "Počas 20 rokov mojej kariéry bol profesor Manuel Sergio vždy pri mne a vždy bol na druhej strane telefónu. Povedal mi, že ja netrénujem futbalistov, ale že trénujem mužov, ktorí hrajú futbal. Možno sa to zdá triviálne, ale je to skvelé. Vďaka tomu som sa stal lepším človekom a lepším trénerom. Pár rokov ma ešte budú musieť strpieť," dodal Mourinho.