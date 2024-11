Mourinho dostal vysokú pokutu a dištanc po kritike tureckej ligy

Istanbul 8. novembra (TASR) - Futbalový tréner Jose Mourinho z Fenerbahce Istanbul dostal pokutu a jednozápasový dištanc po tom, čo kritizoval pomery v tureckej lige. Šesťdesiatjedenročný Portugalčan sa v tomto týždni vyjadril, že bojuje "proti systému" a obvinil rozhodcov zo zaujatosti voči jeho tímu.



Disciplinárna komisia Tureckej futbalovej federácie (TFF) označila komentáre Mourinha za nešportové a udelila mu pokutu vo výške takmer 25-tisíc eur za spochybňovanie nestrannosti rozhodcov a ďalších funkcionárov. Od TFF taktiež dostal jednozápasový dištanc a finančnú sankciu 1586 eur za nevhodné správanie sa voči fanúšikom súpera. Trest mu zároveň neumožňuje vstup do šatne svojho tímu, odpykať si ho má v nedeľu v zápase Fenerbahce so Sivassporom.



Mourinho sa sťažoval, že turecká liga "smrdí" a nevidí dôvod, prečo by ju mali sledovať zahraniční fanúšikovia. Povedal, že by prácu v nej neprijal, keby ho predstavitelia klubu vopred informovali o tom, ako to v tureckom futbale funguje. Vyjadril sa tak po nedeľnom stretnutí na ihrisku Trabzonsporu, kde jeho tím vyhral 3:2 gólom v 12. minúte nadstaveného času.



Vo štvrtok sledoval iba z tribúny prehru svojich zverencov na pôde AZ Alkmaar v Európskej lige. Odpykával si jednozápasový zákaz činnosti, keďže v októbrovej konfrontácii s Manchestrom United dostal červenú kartu. Správu priniesla agentúra AP.