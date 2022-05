Mourinho dva kroky od ďalšej trofeje, kouč Marseille očakáva reakciu

Odvety semifinále Európskej konferenčnej ligy - štvrtok 5. mája, 21.00 SELČ:



AS Rím - Leicester City /prvý zápas: 1:1, rozhodca: Srdjan Jovanovič (Srb.)/

Olympique Marseille - Feyenoord Rotterdam /prvý zápas: 2:3, rozhodca: Sandro Schärer (Švaj.)/

Bratislava 4. mája (TASR) - Futbalisti AS Rím stále môžu zachrániť nevydarenú sezónu na domácej scéne úspechom v pohárovej Európe. V prvom semifinálovom stretnutí Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 remizovali 1:1 na ihrisku Leicestru City, čo im dáva solídne vyhliadky do odvety, ktorá je na programe vo štvrtok o 21.00 SELČ na Olympijskom štadióne.Joseho Mourinha tak delia už iba dva kroky od toho, aby uspel vo štvrtej európskej klubovej súťaži. Kouč talianskeho tímu už má v zbierke trénerské tituly z Ligy majstrov s FC Porto (2004) a Interom Miláno (2010), s Portom vyhral v roku 2003 aj Pohár UEFA a s Manchestrom United v roku 2017 Európsku ligu. "," povedal po prvom zápase Mourinho.Jeho náprotivok Brendan Rodgers, s ktorým spolupracoval v rokoch 2006 a 2007 v Chelsea Londýn, tiež netajil spokojnosť s výkonom svojho mužstva. "" citoval Rodgersa BT Sport. Jeho zverenci ťahajú päťzápasovú šnúru bez víťazstva, cez víkend podľahli 1:3 Tottenhamu Hotspur a vzdialili sa im tak priečky zaručujúce účasť v budúcej edícii európskych pohárov.V druhom semifinále bude Olympique Marseille doháňať jednogólové manko po prehre 2:3 v Rotterdame s Feyenoordom. Holandský tím čaká na úspech na európskej scéne rovných 20 rokov, v sezóne 2001/2002 vyhral Pohár UEFA." poznamenal kouč Feyenoordu Arne Slot.Marseille dokázalo v Rotterdame zmazať dvojgólové manko, ktoré nabralo už v úvodnej dvadsaťminútovke, no krátko po prestávke ho potopila hrúbka Dujeho Čaletu-Cara. "Malú domov" chorvátskeho stopéra zachytil Cyriel Dessers, obišiel aj brankára Stevea Mandandu a poľahky skóroval. "" vyhlásil tréner Marseille Jorge Sampaoli.Finále EKL sa uskutoční v stredu 25. mája na Národnom štadióne (Arena Kombëtare) v Tirane.