Mourinho je presvedčený, že Spurs budú v prvej štvorke Premier League

Londýn 13. decembra (TASR) - Tréner futbalistov anglického klubu Tottenham Hotspur Jose Mourinho vyjadril presvedčenie, že Spurs sa na konci sezóny umiestnia v najlepšej štvorke Premier League. Uviedol tak len necelý mesiac po nástupe do svojej funkcie.



Päťdesiatšesťročný Portugalčan na lavičke nahradil Mauricia Pochettina, ktorý v predchádzajúcej sezóne dostal Spurs až do finále Ligy majstrov. V tej aktuálnej sa tímu pod vedením argentínskeho kouča nedarilo a Mourinho káder prevzal s 12-bodovým mankom na štvrtú Chelsea Londýn. Tottenham následne vyhral tri zo štyroch ligových stretnutí a náskok stiahol na 6 bodov. "Vieme kam patríme. Nepatríme na miesta v strede tabuľky, kde sme teraz a už vôbec nie do spodnej desiatky," uviedol Mourinho.



Podľa jeho názoru "kohúti" disponujú dostatočným talentom, aby cieľ splnil. Mourinho na lavičku nastúpil tesne pred decembrovým nahusteným programom. "Potrebujeme viacej tréningov. Momentálne však na to nie je priestor. Po pravde, som z toho trochu zúfalý. Mám veľmi rád predsezónnu prípravu a prácu s hráčmi, no momentálne to nejde," dodal.



Tottenham čaká v nedeľu duel na pôde tabuľkového suseda Wolverhampton Wanderers. "Vlci" sú na 6. mieste o bod pred siedmym Tottenhamom. Informovala agentúra AFP.