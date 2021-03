Mourinho kritizuje sebecké záujmy hráčov: Musia bojovať spoločne

Londýn 22. marca (TASR) - Tréner Tottenhamu Hotspur Jose Mourinho skritizoval prístup niektorých futbalistov. Podľa jeho slov mu prácu komplikujú sebectvo a uprednostňovanie vlastných záujmov pred blahom tímu.



Po prehre v Záhrebe 0:3 po predĺžení v odvete osemfinále Európskej ligy poukázal na zlú atmosféru v šatni Tottenhemu brankár Hugo Lloris, ktorý napomenul niektorých spoluhráčov z nedostatočného nasadenia. Za pravdu mu dal aj Mourinho. Portugalský tréner poukázal na negatívny vplyv agentov a ekonomické záujmy hráčov: "Namiesto toho, aby rozvíjali tímové myslenie, a hrali jeden za druhého, niektorí myslia iba na seba. Víťazstvo je pre nich, ak sami odohrajú celý zápas, za každú cenu musia hrať. Dnes je to zložité a vyžaduje si čas naučiť najmä mladých, že kolektív je na prvom mieste."



Zverenci Mourinha si čiastočne napravili renomé v nedeľnom ligovom zápase, keď zvíťazili nad domácou Aston Villou 2:0 a posunuli sa bližšie k štvrtému miestu v tabuľke, na Chelsea strácajú už iba tri body. "Som spokojný s výsledkom aj výkonom. Nemám však dobrý pocit, keď sa zamyslím, prečo sme nepodali rovnaký výkon aj vo štvrtok. To sa nedá napraviť víťazstvom, ide o kredit mužstva, o to, aby hráči spoločne bojovali a aby v každom zápase prejavili úprimnú snahu," citovala Mourinha agentúra AFP.