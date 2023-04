Mourinho má ponuku zo Saudskej Arábie, môže byť najlepšie platený kouč

Rijád 6. apríla (TASR) - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho dostal údajne ponuku viesť reprezentáciu Saudskej Arábie. Kráľovská rodina mu podľa talianskych médií ponúkla dvojročný kontrakt v hodnote viac ako 100 miliónov eur. Ak by 60-ročný kouč ponuku prijal, stal by sa najlepšie plateným trénerom v histórii.



Mourinho pôsobí od roku 2021 na lavičke AS Rím, s ktorým má zmluvu do roku 2024. Nevyrovnané výsledky Rimanov v prebiehajúcej sezóne však vzbudzujú otázky o budúcnosti skúseného trénera v talianskom klube. Podľa denníka Corriere dello Sport Mourinha oslovila Saudská Arábia s ponukou, ktorá zahŕňa 60 miliónov eur ročne.



Talianské médiá taktiež informovali, že Portugalčan by mohol nasledovať bývalého zverenca a krajana Cristiana Ronalda do saudskoarabského klubu Al-Nassr. Súčasný tréner tímu Rudi Garcia po sezóne pravdepodobne mužstvo opustí.